Voorstelling over atlete Foekje Dillema in Friese gymzalen

regionaal vr 24 januari 2025, 19:01

KOLLUM - Vanaf dit voorjaar brengt Tryater de grootschalige locatievoorstelling Foekje, in gymzalen door heel Friesland. Met de voorstelling wil het theatergezelschap de verschillende perspectieven op het verhaal van de Friese hardlooplegende Foekje Dillema tonen.

In de voorstelling spelen onder meer Nynke Heeg, Lourens van den Akker en Caroline Mgata, met slagwerk van Julia Ramos.

Reconstructie

Jos van Kan, regisseur van het stuk: "Foekje Dillema út Boerum is in Fryske sportheld dy't yn de knop brutsen waard." Onder leiding van Van Kan wordt een reconstructie van Dillema's leven gecreëerd. Zij maakte in de jaren '50 naam op de internationale hardloopbanen, maar zag haar carrière geknakt door een diskwalificatie wegens twijfels over haar vrouw-zijn.

De regisseur: "De muzikale en emoasjonele foarstelling befettet meardere personaazjes dy't besykje bleat te lizzen wat it ferhaal ús hjoed te fertellen hat. Hoe is it om útsletten te wurden om wa'st bist, yn 'e sport en yn de maatskippij."

Vertrouwde en nieuwe gezichten

De cast bestaat uit vertrouwde Tryater-namen, maar ook nieuwe gezichten. "We hawwe hiel iepen sjoen nei in passende akteur by elts personaazje dat in perspektyf op Dillema's ferhaal jout. Caroline is benammen bekend fan televyzje, lykas Flikken Maastricht en Misfit: the series. Sy hat ek de Zilveren Krekel Award wûn mei it teäterstik PIPPI POWERRRRR. Stijn is in jonge akteur út Fryslân, dy't ferline jier noch by Tryater de foarstelling Rottevalle makke hat," aldus artistiek leider Tatiana Pratley.

Ruim dertig voorstellingen

Foekje is van 9 april tot en met 7 juni te zien als grootschalige locatievoorstelling in gymzalen door heel Fryslân. Van 13 tot en met 22 juni staat de voorstelling op Oerol Terschelling 2025.

Kaarten voor de ruim dertig voorstellingen zijn via de website van Tryater te verkrijgen.