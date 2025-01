Oplichter ‘verhuurt’ stacaravans – gezin met kinderen staat in de kou

regionaal vr 24 januari 2025, 15:30

LEEUWARDEN - Een gezin met twee kinderen die dachten dat ze vorig jaar zomer op een camping in Westergeast een stacaravan hadden gehuurd, kwamen bedrogen uit. Ze hadden gereageerd op een advertentie op Marktplaats, waarin een caravan te huur werd aangeboden.

Caravan was niet verhuurd

Er was een aanbetaling gedaan, waarna het gezin vol goede moed naar de camping toog, in de veronderstelling dat ze vakantie gingen vieren. Eenmaal op de camping viel het hun koud op hun dak toen bleek dat de caravan helemaal niet was verhuurd.

Campings in Schoonloo en Assen

De advertentie was geplaatst door een 42-jarige man, destijds samen met zijn toenmalige vriendin woonachtig in Drachten. Momenteel heeft hij, na het stuklopen van de relatie, geen vaste woon- of verblijfplaats. Twee andere gedupeerden hadden ook vooruitbetaald voor stacaravans op campings in het Drentse Schoonloo en Assen. Ook deze mensen waren opgelicht.

Geld naar rekening van ex

Het geld was overgemaakt naar de bankrekening van de verdachte. Hij moest zich vrijdag voor de politierechter verantwoorden, maar hij kwam niet opdagen. De man had een deel van het geld overgemaakt naar de bankrekening van zijn ex. De officier van justitie wist te melden dat zij binnenkort voor moet komen.

Drie keer veroordeeld

Wat er met het geld was gebeurd bleef in het ongewisse. Het zou deels zijn opgegaan aan drugs. Tussen de periode waarin de oplichting was gepleegd en de datum van de zitting is de verdachte tot drie keer toe veroordeeld, tweemaal voor rijden onder invloed van drugs en een winkeldiefstal.

Schuldigverklaring zonder straf

Volgens de wet moeten de rechter en de officier van justitie er rekening mee houden wat de straf zou zijn geweest als de oplichtingszaak bij de andere zaken zou zijn gevoegd. De rechter veroordeelde de verdachte tot een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur en hij moet het geld – in totaal 1500 euro – aan de slachtoffers terugbetalen.