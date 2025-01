Drachtster plaatst foto bontjas stiefzus op Marktplaats

regionaal vr 24 januari 2025, 13:30

LEEUWARDEN - Met een foto van de bontjas van zijn stiefzus probeerde een 23-jarige inwoner van Drachten via een advertentie op Marktplaats geld binnen te hengelen.

Bedreigd via Whatsapp

De Marktplaatsadvertentie leverde de Drachtster meer dan 4000 euro op, bleek op de zitting van de politierechter. Twee personen hadden hadden geld betaald voor de bontjas, ze konden naar hun geld fluiten. Een slachtoffer had in totaal ruim 4500 overgemaakt naar de Drachtster. De eerste keer had de man ruim 1000 euro betaald, waarop hij door de Drachtster onder druk werd gezet en, via Whatsapp, met de dood werd bedreigd.

Zes bontjassen en drie stola's

Het bang gemaakte slachtoffer dacht dat hij in totaal zes bontjassen en drie stola's had gekocht. Het tweede slachtoffer had 187 euro overgemaakt. Het geld werd gebruikt om drugs te kopen, bekende de Drachtster. Hij was verslaafd aan blowen. Terugkijkend op wat hij had gedaan, zei hij dat hij met therapie probeerde meer duidelijkheid te krijgen over wat hem had bewogen.

Niet meer geblowd

Hij was behoorlijk manipulerend bezig geweest, vond de politierechter. Samen met een bewindvoerder wil de Drachtster aan de slag om de slachtoffers schadeloos te stellen. Sinds een paar weken heeft hij niet meer geblowd. Daar hield de officier van justitie rekening mee bij haar eis. De officier eiste een werkstraf van 120 uur waarvan de helft voorwaardelijk.

Positieve wending

"Het is eigenlijk heel kwalijk wat er is gebeurd", merkte de officier op. De rechter bepaalde dat de Drachtster de slachtoffers moet terugbetalen. Hij kreeg een werkstraf van 40 uur. Omdat de man een positieve wending aan zijn leven heeft gegeven, vond de rechter het niet nodig om een voorwaardelijke werkstraf op te leggen.