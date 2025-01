Busje belandt in sloot bij Ingwierrum

regionaal vr 24 januari 2025, 13:17

INGWIERRUM - De bestuurder van een bestelbusje is vrijdag met zijn voertuig in een sloot terecht gekomen. De man reed over de Saatsenwei nabij Ingwierrum toen hij door nog onbekende oorzaak van de weg raakte.

De automobilist werd in de auto van een voorbijganger opgevangen in afwachting van de ambulance. Hij kon zelfstandig naar de ambulance lopen, waar hij vervolgens door het medisch personeel werd onderzocht.

Een stuk eerder was de man al van de weg geraakt. In de berm was een meterslang bandenspoor te zien. Hoe hij in de berm kwam is niet bekend.

Het busje zal door een bergingsbedrijf uit de sloot worden gehaald en worden afgevoerd. Ruim een maand geleden raakte op ongeveer dezelfde plek ook al een voertuig van de weg.

