Qbuzz: 32 van de 199 Iveco bussen staan stil

regionaal vr 24 januari 2025, 10:48

BURGUM - Op dit moment staan er 32 van de 199 Iveco bussen stil. Dat meldt algemeen directeur Qbuzz, Annemarie Zuidberg, in een stakeholderbrief. "Er zijn 7 bussen met schade, 13 bussen zijn nog niet inzetbaar en 12 bussen hebben storingen."

Annemarie Zuidberg meldt dat vanaf volgende week drie extra touringcars worden ingezet. Er reden deze wel al 4 extra touringcars om daarmee zoveel mogelijk ritten in te vullen. "Het aantal inzetbare bussen zal de komende periode verbeteren."

Qbuzz bevestigt het beeld onder de reizigers dat er sprake is van vertraging of bussen die helemaal niet rijden. "Onze dienstuitvoering is nog niet in orde en dat betreuren we enorm." In diverse bussen kunnen passagiers momenteel gratis reizen omdat de IT systemen ook nog niet op orde zijn.

In gesprek

De vervoerder laat verder weten dat zij in gesprek zal gaan met de vakbonden FNV en CNV. In een brandbrief werden eerder al zorgen geuit over de huidige gang van zaken. "We begrijpen goed wat de klachten met onze chauffeurs doen en uiteraard willen we deze zo snel mogelijk oplossen. De meeste klachten zijn terug te voeren op onze bussen." aldus Annemarie Zuidberg.

Qliners mogen weer 100

Er is ook goed nieuws. Zo mogen de Qliner bussen weer 100 km/u rijden. Tot 13 januari waren de bussen niet goed gekeurd voor deze snelheid. Vanaf nu hoeven de bussen niet meer 80 km/u te rijden.

Nieuwe situatie

Zuidberg benadrukt in de brief dat de grote overgang geen 'gesneden koek' is: "Met nieuwe vestigingen, nieuwe roosters, andere bussen met andere IT-systemen én een nieuwe dienstregeling met andere routes is het voor zowel nieuwe als ook voor ervaren buschauffeurs een hele nieuwe situatie."

De Qbuzz directie heeft vorige week van de hoogste directie van Iveco commitment gekregen om te zorgen dat ze in Friesland zo snel mogelijk kunnen bewijzen dat het reizen beter is geworden. Echter, zolang niet alle bussen volledig zijn voorzien van alle IT en

inzetbaar zijn, is de uitvoering van de dienstverlening helaas minder goed. "Dat vinden we ontzettend vervelend....|