Zwemcentrum De Welle officieel geopend

regionaal do 23 januari 2025, 20:34

DRACHTEN - Het nieuwe Zwemcentrum De Welle aan de Sportlaan in Drachten is donderdag officieel geopend. Staatssecretaris Vincent Karremans en burgemeester Fred Veenstra verrichtten, onder het toeziend oog van 200 genodigden, de openingshandeling.

Vanaf de tribune keken genodigden vervolgens naar een spectaculaire openingsshow met medewerking van onder anderen Noortje en Bregje de Brouwer en Marrit Steenbergen.

Wethouder Pieter van der Zwan, gedeputeerde Abel Kooistra en directeur Sportbedrijf Evert Jan Siderius gaven tijdens een interview aan trots te zijn op de realisatie van dit moderne, duurzaam gebouwde zwemcentrum. De middag werd feestelijk afgesloten en bood de aanwezigen de gelegenheid om een tour door het gebouw te volgen.

Bovenregionale voorziening

Na jaren voorbereiding kwam er in september 2020 groen licht voor realisatie van het zwemcentrum. Vanaf maart 2023 is hier hard en vakkundig aan gewerkt. In het programma werden genodigden, voornamelijk mensen die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding en realisatie van het zwemcentrum, voor hun inzet bedankt. Burgemeester Fred Veenstra: "Er is hard gewerkt en het resultaat is fantastisch. Dit prachtige zwemcentrum is niet alleen voor de gemeente Smallingerland maar bovenregionaal een belangrijke voorziening."

Staatssecretaris Karremans, die zich inzet om sporten, het maken van gezonde keuzes en mentaal welzijn te bevorderen: "Dankzij de komst van dit moderne zwemcentrum bouwen we verder aan een gezonder en sterker Nederland. Sporten en bewegen zijn enorm belangrijk voor een gezonde leefstijl. Ik wens iedereen veel zwemplezier!"