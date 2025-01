Man (55) opgepakt voor vernieling in Twijzelerheide

regionaal do 23 januari 2025, 16:30

TWIJZELERHEIDE - Een 55-jarige man is donderdagochtend door de politie opgepakt in Twijzelerheide. de politie had omstreeks 9.15 uur een melding ontvangen van vernieling in een huis aan de Koelstrawei in het dorp.

De politie kwam met meerdere voertuigen ter plaatse.

De verdachte uit de gemeente Achtkarspelen werd ter plaatse in de woning door agenten aangetroffen. "Hij werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vernieling" zo laat politiewoordvoerder Thijs de Jong aan WâldNet weten. Aan het pand waren diverse vernielingen gepleegd.

Bij de man werd een alcoholtest afgenomen. Daaruit bleek dat hij onder invloed was van alcohol. De man werd op het bureau verhoord. "Uit nader onderzoek zal moeten blijken wat de toedracht is geweest van het incident." aldus De Jong.