Negenjarige Kai praat met wethouder over fietsroute school

lokaal nieuws do 23 januari 2025, 15:02

DRACHTEN - De negenjarige Kai gaat binnenkort in gesprek met wethouder Maria Le Roy en haar verkeersambtenaar over de fietsroute naar zijn gloednieuwe school voor speciaal onderwijs 'Samen Kansrijk' in Drachten. Het laatste stukje is geen fietspad en daarom klopt hij bij de gemeente Smallingerland aan voor een oplossing.

Zijn verzoek had hij per brief naar de PvdA-fractie gestuurd, die de vraag dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat direct doorspeelde. De wethouder zegde toe de jonge scholier voor een gesprek uit te nodigen.

De reguliere fietsroute levert de jonge knaap ergens halverwege problemen op. Dan komen hij en zijn vriendjes grote drommen andere scholieren tegen, die ze soms met drie naast elkaar tegemoet rijden. Hij durft daarom niet meer langs de gebruikelijke route. Inmiddels heeft hij een alternatieve weg naar school gevonden, maar het laatste deel moet hij over een gewone weg. Er is geen fietspad.

Wethouder Le Roy vertelde dat de eerste weken de verkeerssituatie rond de nieuwe school aan de Noorderhogeweg problemen opleverde. Verkeersregelaars hebben de taxibusjes en auto's toen in goeie banen geleid. "Het was ingewikkeld, maar wordt straks rustiger. Op dat moment moeten we ook bekijken wat er nog nodig is."