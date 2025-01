CNV en FNV stellen Darling Ingredients (Sonac) een ultimatum

regionaal do 23 januari 2025, 14:55

SUMAR - Het moederbedrijf van Sonac in Sumar, Darling Ingredients, heeft tot vrijdag 12.00 uur de tijd om zich te beraden op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. De leden hebben deze maand een eindbod in de cao-onderhandelingen afgewezen.

In het ultimatum eisen de vakbonden van Darling Ingredients om in te gaan op de voorstellen die zij hebben gedaan.

Darling Ingredients had een loonsverhoging voorgesteld van 3,5% met terugwerkende kracht per 1 april 2024 en 1,75% per 1 januari 2025. Dat vonden de werknemers te laag om de inflatie te compenseren. Ook is er een discussie over het 'stuwmeer' aan overuren waarover werknemers weinig zeggenschap over hebben (wanneer ze deze mogen opnemen, red.).

De vakbonden hebben aangegeven dat de komende tijd het actiecomité acties gaat voorbereiden.

Het beursgenoteerde moederbedrijf Darling Ingredients uit de Verenigde Staten draaide in 2023 een omzet van ongeveer $ 6.8 miljard. In dat jaar rapporteerde het bedrijf aan de aandeelhouders een nettowinst van ruim $ 650 miljoen.