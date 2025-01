Dieven in FeanwÃ¢lden slaan twee keer in dezelfde nacht toe

Dieven in Feanwâlden slaan twee keer in dezelfde nacht toe

regionaal wo 22 januari 2025, 16:57

FEANWALDEN - In de nacht van dinsdag op woensdag is er in Feanwâlden op twee plekken ingebroken. Bij een bedrijf aan de Haadstrjitte en een ander bedrijf aan de Lysterstrjitte was het raak.

"We onderzoeken natuurlijk of het om dezelfde verdachte(n) zou kunnen gaan bij deze inbraken. Over al dan niet buit kan ik momenteel nog niks melden" aldus Sascha Suselbeek van Politie Noord-Nederland.

Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Wel is er in beide gevallen aangifte gedaan door de eigenaar. Daarnaast is de politie een onderzoek gestart.

In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben. Daarnaast zijn ze op zoek naar mogelijk interessante camerabeelden uit de omgeving van de inbraken in de avond/nacht van dinsdag naar woensdag.