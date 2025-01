Henk en Mennaldina Reitsema uit Twijzelerheide 60 jaar getrouwd

22 januari 2025

TWIJZELERHEIDE - Henk Reitsema en Mennaldina Reitsema-Wijma uit Twijzelerheide vierden woensdag hun 60-jarig huwelijk. Burgemeester Oebele Brouwer bracht die dag een bezoek aan het echtpaar om hen namens de gemeente te feliciteren.

Meneer en mevrouw Reitsema kenden elkaar al langer, omdat ze beiden naar de Christelijk Gereformeerde Kerk in Kornhorn gingen. Pas later sloeg de vonk over, en op 22 januari 1965 stapten zij in het huwelijksbootje. In die tijd heerste er grote woningnood. Toen het echtpaar de kans kreeg om een bungalow te bouwen in Twijzelerheide, aarzelden ze geen moment. Dit bleek een uitstekende keuze, want hier wonen ze tot op de dag van vandaag.

De heer Reitsema, geboren als boerenzoon, droomde ervan om zelf een boerderij te kopen, maar dat bleek niet haalbaar. Na het afronden van zijn studie aan de landbouwschool in Groningen richtte hij een aannemersbedrijf op: Bouwbedrijf Zwaagwesteinde (BBZ). Zijn liefde voor de agrarische sector leidde ertoe dat hij zich vooral specialiseerde in bouwprojecten binnen deze branche.

Mevrouw Reitsema werkte vóór haar huwelijk bij een bakkerij in Grootegast en later als verkoopster in Groningen. Na haar huwelijk nam zij de administratie van het bouwbedrijf van haar man op zich.

Het echtpaar deelde een gezamenlijke hobby: ze waren beiden lid van het interkerkelijk zangkoor 'Looft den Heer' in Zwaagwesteinde, waar ze veel plezier aan beleefden. Daarnaast was mevrouw Reitsema ook lid van een interkerkelijk koor in Twijzelerheide. De heer Reitsema was bovendien 11 jaar voorzitter van voetbalvereniging Twijzelerheide en bekleedde daarnaast diverse functies op kerkelijk en cultureel gebied.

Meneer en mevrouw Reitsema kregen drie kinderen: twee zoons en een dochter. Inmiddels zijn ze trotse grootouders van vijf kleinkinderen en overgrootouders van vier achterkleinkinderen.

Het 60-jarig huwelijksjubileum wordt op een later moment gevierd met de familie.

