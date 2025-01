Zorg over elektrische auto’s in parkeergarages Drachten

Auke Iedema wo 22 januari 2025, 11:31 regionaal wo 22 januari 2025, 11:31

DRACHTEN - Smallingerland blijft inzetten op het veilig parkeren van elektrische auto's in de beide parkeergarages in Drachten. ELP-raadslid Chiel Bolt stelde dinsdagavond in de vergadering van Het Debat vragen over het opladen en parkeren ervan.

Een rapport van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid, dat onlangs in de publiciteit kwam, kwam met verontrustende resultaten. "Het blussen van die voertuigen is niet eenvoudig en kan niet altijd in de garages zelf", citeerde Bolt



In een van de parkeergarages in Drachten kunnen auto's vlak bij de ingang opladen. Die plek is gekozen, zodat de brandweer bij calamiteiten niet diep de garage in hoeft en auto's eventueel direct weggesleept kunnen worden. Probleem is echter dat elektrische auto's ook elders in de garages worden geparkeerd, had Bolt tijdens een bezoek aan de garages op een zaterdagmiddag geconstateerd.



Het blussen van brandende elektrische auto's in een parkeergarage is moeilijk, aldus Bolt. Dat kan in eerste instantie op de klassieke manier. Daarna moet het voertuig in een grote dompelbak met water waarin het voertuig dan langere tijd blijft staan om de accu's te laten koelen. In de garage zelf is dat niet mogelijk.



Wethouder Maria le Roy vertelde dat de gemeente zich aan de voorschriften houdt en de nieuwste regels ook steeds weer toepast. Haar idee om met een waarschuwingsbord elektrische rijders er op te wijzen dat ze met eventuele mankementen hun auto niet in een parkeergarage stallen, kon niet direct op de waardering van de raadsleden rekenen.

Wethouder Le Roy vertelde dat ze daarmee de bewustwording van elektrische rijders voor de gevaren wil vergroten. Een ander punt is de constructieve veiligheid van de parkeergarages, maar bij de bouw is rekening gehouden met branden, aldus Le Roy.