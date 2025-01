Ruim 5000 euro schade tijdens jaarwisseling in Dantumadiel

regionaal wo 22 januari 2025, 08:16

DAMWALD - De afgelopen jaarwisseling in Dantumadiel is rustig verlopen zonder grote schades en incidenten. Zo laat de gemeente weten.

Het totale schadebedrag bedraagt ruim € 5000. Zo moeten er onder andere een aantal straatkolken worden vervangen, en moeten er enkele nieuwe verkeers-en straatnaamborden worden aangebracht.

Ook moest een aantal brandbulten worden opgeruimd. De brandbulten waren zo klein dat de brandweer hiervoor niet hoefde uit te rukken.

Waarnemend burgemeester Anja Haga is blij dat oud-en nieuw in Dantumadiel goed is verlopen. "Fansels is elke euro skea der ien tefolle, mar wy hoopje dat dizze trend fan net in protte skea de kommende jierren trochset. Wy fernimme dat de ynset op feesten fertuten docht. It oar jier besjogge wy hoe’t we mei subsydzjes en maatregels minsken noch better helpe kinne om der in moai feest fan te meitsjen", aldus waarnemend burgemeester Haga.

De samenwerking tussen de hulpdiensten en de gemeentelijke afdelingen is goed verlopen. "It wie in feest foar elkenien", aldus burgemeester Haga.