Bewoner ontsnapt aan gasincident thuis

lokaal nieuws ma 20 januari 2025, 21:23

JUBBEGA - Een bewoner van een woning aan het Buntgras in Jubbega is maandagavond met de schrik vrijgekomen nadat zijn gasstel aanstond terwijl hij niet thuis was. De man raakte licht bedwelmd door het vrijgekomen gas.

Het incident vond plaats rond 19.00 uur.

De bewoner was thuis gekomen en ontdekte de gaslucht in de keuken. "Het bleek dat deze aan stond door toedoen van één van mijn katten" zo laat de bewoner weten. Hij besloot om de woning gelijk te verlaten en de brandweer te alarmeren en de woning te ventileren.

De brandweer van Jubbega kwam met spoed ter plaatse om metingen te verrichten. Bij aankomst was het grootste deel van het gas al uit de woning verdwenen door de snelle actie van de bewoner. Een ambulance bleek niet nodig; de man had weliswaar last van lichte bedwelming maar geen ernstige klachten.