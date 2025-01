Nepagenten uit Utrecht gepakt in Boornbergum

BOORNBERGUM - Meerdere oudere mensen in Boornbergum en Drachten zijn zondag benaderd door nepagenten. De politie laat WâldNet weten dat het ging om twee adressen in Drachten en aan de Easterbuorren in Boornbergum.



Bij de woning aan de Easterbuorren werd een oudere dame gebeld door iemand die zich voordeed alsof die bij de politie werkte en dat ze bij mevrouw langs zouden komen. Mevrouw vertrouwde het niet en uiteindelijk werd de 'echte' politie gealarmeerd.

Mannen uit Utrecht aangehouden

In de omgeving konden twee personen worden aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij deze oplichting. Dit gaat om een 19-jarige man en een 22-jarige man, beide uit Utrecht. Zij zijn beide overgebracht naar het cellencomplex en zullen worden verhoord.

De politie adviseert mensen die gebeld worden om direct op te hangen als mensen melden dat ze van de politie zijn en aangeven dat ze kostbaarheden op zullen halen. "Bel de politie via 0900-8844 en controleer via hen of u echt gebeld bent door een politiemedewerker. Doe de deur niet zomaar open voor iemand die zegt van de politie te zijn." zo adviseert de politie.