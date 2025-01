Geen doelpunten in de strijd voor de tweede plaats

sportnieuws ma 20 januari 2025, 09:54

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

DAMWALD - Bij de herstart na de winterstop was het in de eerste klasse direct "Super Saturday". De top 4 speelden tegen elkaar en bij verlies zou er een vervelende achterstand opgelopen kunnen worden op de koploper PKC. Broekster Boys ging de strijd aan met Drachtster Boys.

Het was een wedstrijd op een koude zaterdagmiddag, zwaar veld, lichte vorst en ook nog eens mist. De vaste kern supporters waren natuurlijk aanwezig. Met een drup aan de neus bleef het voor velen helaas een koude aangelegenheid. De spelers moesten ook weer even wennen en het werd dan ook geen hoogdravende partij.

De inspanning van beide teams was prima en Broekster Boys had in deze wedstrijd een licht overwicht. De beste mogelijkheden waren voor de thuisploeg maar echte 100% kansen bleven uit. Hedgar Hoekstra zijn schot halverwege de eerste helft ging voorlangs en aan de andere kant werd keeper Riemer Hoekstra eigenlijk niet getest. Het meest opmerkelijke moment viel een paar minuten voor rust.

Bij een verdedigende actie van de achterhoede van Drachtster Boys werd de bal tegen Vincent Hoekstra aangeschoten die zijn lichaam met de handen beschermde. Tot verwondering van velen mocht het spel doorgaan en wist Vincent even later te scoren. Opmerkelijk was dat scheidsrechter IJkema ruim 10 seconden na de handsbal het doelpunt afkeurde terwijl het spel in eerste instantie doorging.

Was er dan ineens ook een VAR bij de 1 e klasse? De uitleg aan spelers van Broekster Boys voor het late fluiten was zo bijzonder dat deze maar niet in het verslag moet komen want deze is namelijk nergens in de spelregels te vinden. Blijft staan dat het doelpunt terecht afgekeurd werd maar de manier erop was natuurlijk vreemd. Met 0-0 zochten spelers en scheidrechter de warme kleedkamer op. Klaas vd Meulen bleef daar achter (mogelijk vanwege het op scherp staan door een opgelopen gele kaart). Frits Dantuma was zijn vervanger.

Broekster Boys was in de mist dicht bij de voorsprong. Na een paar minuten kreeg Broekster Boys een vrije trap op een meter of 30 van het doel. Bauke Jan Douma besloot deze zelf te nemen en stuurde Hedgar Hoekstra de diepte in. Hij gaf de bal strak voor maar Vincent Hoekstra kwam een teenlengte te kort.

Bij een volgende aanval van Broekster Boys plukte keeper Emile Pieters de bal uit de lucht maar liet deze onverwacht los. Jos Regnerus zag het gebeuren maar mikte de bal op de paal en daarmee kwam Drachtster Boys goed weg. Tot een kwartier voor het einde bleef Broekster Boys de bovenliggende partij maar het gevoel dat het een echte 0-0 wedstrijd bleef overheerste bij het publiek.

De gasten raakte in het laatste kwart ook nog eens de paal en daarmee werd dat gevoel wel bevestigd: er zal wel niet gescoord worden en dat werd er dus ook niet. In blessuretijd werd een indraaiende voorzet van invaller Jan Tijtsma door Vincent Hoekstra nog bijna in het doel gekopt. De keeper wist met een knappe redding de bal net voor de lijn te keren. Hedgar Hoekstra kwam een fractie te laat om de bal binnen te werken.

Met de puntendeling konden beide ploegen wel leven want beide hadden het niet verdient om te verliezen, al mag wel vermeld worden dat Broekster Boys dan het meeste recht op een overwinning had gehad. Met de 2-2 in de wedstrijd Be Quick '87-PKC '83 bleven de verschillen dus gelijk al mag wel vermeld worden dat Blauw wit zich met de 5-1 overwinning op Rolder Boys, zich op de 4 e plek nestelde en Drachtster Boys daarmee naar de 5 e plek verwees.

Volgende week speelt Broekster Boys de uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Rolder Boys. Nooit eerder speelden beide ploegen tegen elkaar. De wedstrijd begint op 14.00 uur

Klik hier voor het fotoverslag van Jacqueline Jongsma