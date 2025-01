Vijf doelpunten in laatste kwartier bij VV Buitenpost

Pier Schotanus zo 19 januari 2025, 18:11 sportnieuws zo 19 januari 2025, 18:11

BUITENPOST - VV Buitenpost is de tweede competitiehelft begonnen met een 4-1 nederlaag op bezoek bij Oranje Nassau. Tot een kwartier voor tijd hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. "We krijgen te weinig", aldus Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos. "We hebben veel dingen goed gedaan, maar uiteindelijk was het niet genoeg. Dat is frustrerend."

"De wedstrijd blijft in evenwicht. Zal er nog gescoord worden?", zo luidt het bericht dat Oranje Nassau op X zet terwijl het einde nadert van het treffen met Buitenpost. Doelpunten zijn er nog niet gevallen. Twintig minuten later staat er een forse eindstand op het bord: 4-1.

In Groningen kende Buitenpost een sterke start. "Al in de derde minuut kregen we een grote kans. Ook daarna bleven we dominant met veel energie, duelkracht en spelplezier", zegt Kevin Waalderbos. "We hadden moeten afdrukken, maar dat deden we niet."

Risico's

Na de thee kwam Oranje Nassau steeds beter in de wedstrijd. Grote kansen bleven uit tot een kwartier voor tijd. Rick Hansen zette de 1-0 op zijn naam, nadat een hoekschop niet lekker werd verwerkt door de defensie van de Blauwkes. Jonathan van Dorssen verdubbelde vlak daarna de voorsprong namens Oranje Nassau.

"We wisselden om terug in de wedstrijd te komen en moesten risico's nemen. Voor we het wisten stond het 4-1 en was de wedstrijd voorbij", zegt Waalderbos teleurgesteld. "Zo werd het een geflatteerde nederlaag en daar balen we enorm van." Roan van der Weij scoorde namens Buitenpost.

Buitenpost staat met 17 punten op plek 7 in de eerste klasse. Volgende week komt Blauw Wit '34 op bezoek op Sportpark De Swadde. Zaterdag wonnen de Leeuwarders met 5-1 van Rolder Boys, waardoor ze plek 4 op de ranglijst hebben veroverd.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries, Bernd Douma (David Albert Villalta), Ron Janzen, Youri Sletering, Willem de Boer (Noureddine Boutzamar), Edwin Schaafsma, David Kazimier, Rik Weening, Roan van der Weij, Gerbrand Waaksma (Joran Olijve)

Gele kaart: Bernd Douma

Scoreverloop: 1-0 (75. Rick Hansen), 2-0 (81. Jonathan van Dorssen), 3-0 (84. Ruendel Martina), 3-1 (90. Roan van der Weij), 4-1 (90+. Peter van Son)