Jos gaat los: Friezen weer genaaid

Jos van Noord zo 19 januari 2025, 11:00

De Blokkeerfries met z'n strafblad is toch weer genaaid! Onze wankelmoedige overheid. Dubbele maatstaven. Twee soorten justitie, soms wel drie. De dubbele moraal van het Openbaar Ministerie!

Friezen worden telkens verneukt door Den Haag.

Of het nou gaat om de Lelylijn, om verbetering van het probleemspoor bij Meppel of de verdeling van ontwikkelingsfondsen voor het Noorden...

Gasplundering, zouden ze toch niet meer doen? Weer gefopt.

Tot aan de Hoge Raad werden 'blokkeerfriezen' veroordeeld. Stevige taakstraffen, omdat ze - nog vers in ieders geheugen - bij Joure de A7 blokkeerden, onder applaus van de weldenkende provincie. Drie bussen met woke anti Zwarte Piet demonstranten konden er niet tijdig door naar Dokkum. Daar wilden die westerse oproerkraaiers de nationale intocht van Sinterklaas verstoren.

Staken 'blokkeerfriezen' even 'n stokje voor. Zo'n blokkade is een misdrijf, concludeerde Justitie. Straf dus, inclusief strafblaf. Vorige week werd in Den Haag voor de veertigste keer de A12 geblokkeerd door klimaatbetogers.

Ook elders blokkeren Extinction Rebellion adepten geregeld kruispunten. Geen boete, geen strafblad, maar een wegsleepregeling. Elke keer honderden agenten op de been, politie vordert vertrek, de klimaatapostelen zitten vastgeketend aan betonblokken en moeten worden losgehamerd, waterkanon erbij, het duurt meestal uren voordat alle dwarsliggers zijn gearresteerd en in opgetrommelde stadsbussen geladen. Die brengen de milieuredders steevast naar het ADO-station, waar iedereen vervolgens wordt vrijgelaten.

De gemeentereiniging is dan nog volop aan het vegen op de snelweg.

Veertig keer al is de tunnelbak van de A12 door dezelfde klimaatterroristen versperd, nog geen berisping! Tomatensoep op kunstwerken in musea? Wie demonstreert er mee? Zelfs de FNV!

Zozoetjesaan weet ik het: mijn spaarcenten breng ik naar de ING en ik boek meteen een vliegvakantie. Ook neem ik weer een dieselbak, al is het maar om die milieugoeroes duidelijk te maken dat hun dwingelandij averechts uitwerkt.

Waarom krijgen eenmalige blokkeerfriezen een strafblad en milieuterroristen na veertig keer hetzelfde misdrijf niet eens een bekeuring?

Zolang je de orde maar verstoort voor het klimaat! Het nieuwe geloof. Zwarte Piet is oud geloof, akelige racisten die wij zijn! In mijn Friese straatje had ik mijn autootje half op de stoep geparkeerd, de buren aan de overkant plaatsten hun auto half op hun stoep. Hadden we zo afgesproken, om een geregelde hardrijder uit de buurt te dwingen tot afremmen. 'Mag niet', kwam zo'n vierkante handhaafster mij prompt vertellen, handboeien aan haar broekriem: 'Volgende keer krijgt u een bekeuring.'

Dat wil ik beleven!