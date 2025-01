Woning in Ureterp drie maanden 'op slot' vanwege hennep

regionaal do 16 januari 2025, 11:18

URETERP - In verband met een drugsovertreding heeft de gemeente Opsterland op 16 januari een tussenwoning aan de Skeauwen in Ureterp gesloten. In de woning werd op 4 januari een hennepkwekerij met 855 planten aangetroffen. De woning wordt voor drie maanden gesloten.

Bestuurlijke maatregel burgemeester

Burgemeester Andries Bouwman heeft deze bestuurlijke maatregel genomen op basis van artikel 13b Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. Dit betekent dat de burgemeester een pand kan sluiten na het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs. Met deze maatregel treedt de burgemeester ook op tegen het brandgevaar dat door illegale kwekerijen wordt veroorzaakt.

Aanpak ondermijning

Het bezit van drugs, de handel of de productie ervan gaat vaak gepaard met overlast en criminaliteit. Criminele organisaties maken enorme winsten met drugshandel. Vaak wordt illegaal verkregen geld geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd, is zeer zorgelijk.

Overheidspartners zoals politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst werken samen bij de aanpak van verdachte zaken en personen. Het doel is om misstanden aan te pakken en de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te stoppen.