Chaos compleet bij Friese bussen: 'Chauffeurs huilen, klanten woedend'

regionaal do 16 januari 2025, 10:56

LEEUWARDEN - De vakbonden FNV en CNV hebben een brandbrief gestuurd aan Qbuzz vanwege de grote problemen met het busvervoer in Friesland sinds de recente concessie-overgang. De bonden zijn geschrokken van het grote aantal klachten van de buschauffeurs.

Eén van de grootste problemen betreft de veiligheid. Chauffeurs melden dat de verplichte dodehoekspiegels ontbreken en dat ze zich in bochten moeten "wringen" om veilig een rotonde af te kunnen rijden. Ook zijn er klachten over bevroren spiegels en slechte verlichting van met name de koplampen bij gelede bussen.

Er zijn regelmatig te weinig bussen beschikbaar, waardoor chauffeurs soms uren moeten wachten voordat ze kunnen beginnen met hun dienst. Bij sommige bussen vallen tijdens het rijden complete banken om en worden er regelmatig losse onderdelen aangetroffen. Ook de verwarmingssystemen functioneren niet naar behoren - bussen zijn of bloedheet of juist veel te koud.

De telematica-systemen zorgen ook voor grote frustratie. Het in- en uitchecksysteem voor reizigers werkt regelmatig niet. Steeds meer reizigers zijn hiervan op de hoogte en reizen gratis mee. Ook valt de navigatie vaak uit, wat vooral voor nieuwe chauffeurs problematisch is bij het leren kennen van de routes. Daarnaast is de verkeerleiding slecht bereikbaar bij problemen.

De rijtijden zijn volgens de chauffeurs veel te krap ingepland. Diensten lopen structureel zo'n 10 minuten uit en er is nauwelijks tijd voor pauzes. "Met het huidige materieel en de dienstregeling is het onmogelijk om op tijd te rijden", aldus één van de klachten.

De situatie heeft geleid tot een negatieve stemming onder het personeel. Er zijn volgens de vakbonden "huilende chauffeurs en boze klanten". In de eerste maand wilden de meeste chauffeurs de schouders er wel onder zetten maar nu werken ze onder het mom van 'ze zoeken het maar uit...'

Sommige medewerkers overwegen vervroegd te stoppen of ander werk te zoeken vanwege de problematische werksituatie. De vakbonden hebben Qbuzz gevraagd op korte termijn in gesprek te gaan om de problemen te bespreken en met concrete oplossingen te komen.

Klik hier voor de klachtenlijst (PDF)