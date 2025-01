Bewoners De Stelp verhuisd naar Ambla

HOLLUM - Deze week was het zover: 33 bewoners van woonzorgcentrum De Stelp zijn verhuisd naar het splinternieuwe woonzorgcentrum Ambla aan het Middelbord 10 (Hollum) op Ameland. Zowel bewoners als medewerkers keken hier enorm naar uit.

Ambla biedt in totaal 44 moderne appartementen voor mensen mét en zonder zorgvraag. Op dinsdag verhuisden 21 bewoners naar hun nieuwe plek en op woensdag volgden er nog eens 12. De overige appartementen worden op een later moment bewoond.

Uitdaging

De verhuizing is een goed doordacht proces, vertelt Britta Boersma, manager Wonen met zorg van Ambla. 'Op de verhuisdagen zijn we om 8.00 uur gestart in de kantine van sportclub Amelandia. Bewoners verbleven daar samen met zorgmedewerkers, terwijl hun spullen naar Ambla werden gebracht.

De Amelander horeca zorgden ondertussen voor eten en drinken in de kantine. 's Middags begeleiden we bewoners naar hun nieuwe appartement, waar al hun spullen al klaarstonden. Die hebben we samen met familie ingepakt bij De Stelp en uitgepakt bij Ambla. Zo hebben we er een soepele overgang van gemaakt.'

Een plek met verbinding

Ambla is een modern woonzorgcentrum midden in de gemeenschap. Het gebouw ligt op loopafstand van ontmoetingscentrum Ons Hol en het centrum van Hollum. In Ambla kunnen mensen in een zorgappartement van KwadrantGroep wonen of zonder zorg huren van het Gemeentelijk Woonbedrijf. Alle bewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten van Ambla en Ons Hol, wat ontmoeting en gezelligheid stimuleert.

Trots op het resultaat

'Het voortraject was lang, maar het eindresultaat is iets om trots op te zijn', vertelt manager Britta Boersma. 'Verhuizen betekent natuurlijk een verandering voor bewoners, maar we zijn ervan overtuigd dat ze zich snel thuis gaan voelen in hun nieuwe omgeving. En na 61 jaar De Stelp kijken onze medewerkers er enorm naar uit om te starten op deze prachtige nieuwe locatie.'

Officiële opening

KwadrantGroep huurt het gebouw Ambla van de gemeente Ameland. De huurovereenkomst is dinsdag 14 januari ondertekend door Jan Maarten Nuijens, voorzitter van de Raad van Bestuur van KwadrantGroep, en wethouder Piet IJnsen van Ameland. De feestelijke opening van Ambla is in het voorjaar van 2025.