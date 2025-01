Dode en gewonden bij ongeval op de N351 bij Makkinga

regionaal wo 15 januari 2025, 07:17

MAKKINGA - Woensdagochtend omstreeks 06:30 uur heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden op de N351 ter hoogte van Makkinga tussen Oosterwolde en Wolvega. Daarbij is een persoon om het leven gekomen.

De hulpdiensten hebben vanwege de ernst van het ongeval opgeschaald naar het zogeheten 'Middel HV' hierbij komen er extra hulpverleners ter plaatse.

Bij het ongeval is een bestelbus frontaal in botsing gekomen met een personenauto. De auto kwam door het ongeval naast de weg in een sloot terecht. In totaal waren er drie voertuigen bij het ongeval betrokken. Tijdens het ongeval was er sprake van dichte mist.

Naast het dodelijke slachtoffer raakten nog twee mensen gewond. Beide gewonde slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De persoon die bij het ongeval om het leven kwam is een 22-jarige vrouw uit Heerenveen. De andere betrokkenen zijn een 49-jarige man uit Oosterwolde en een 45-jarige man waarvan de woonplaats op dit moment niet bekend is.

De bestuurder van de personenauto is door de klap uit het voertuig geslingerd en in een sloot terecht gekomen. De inzittende van de bestelbus is door de brandweer uit het voertuig gehaald.

Het Mobiel Medisch Team(MMT) is met de auto ter plaatse vanuit Eelde om te assisteren. De weg was lange tijd volledig afgesloten voor onderzoek.

