Angst voor MKZ: voorlichtingsavond 'Boef zoekt boer' gaat niet door

regionaal di 14 januari 2025, 12:03

WALTERSWALD - De informatiebijeenkomst 'Boef zoekt boer' over criminele activiteiten in het buitengebied, die gepland stond voor vrijdag 17 januari in Wâlterswâld, gaat niet door vanwege zorgen over de verspreiding van mond-en-klauwzeer (MKZ). De recente uitbraak van deze zeer besmettelijke veeziekte in Duitsland heeft organisator LTO Nederland doen besluiten alle bijeenkomsten tot en met maandag 20 januari te annuleren.

De avond, een initiatief van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân in samenwerking met LTO Nederland, zou zich richten op de toenemende criminaliteit in het buitengebied.

Burgemeesters Haga en Kramer zouden het programma openen, waarbij onder andere aandacht zou worden besteed aan drugslabs en hennepkwekerijen in leegstaande schuren.

Over een nieuwe datum voor de informatiebijeenkomst wordt later gecommuniceerd.