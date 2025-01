'Kûkhernsterpaed moet veiliger worden gemaakt'

lokaal nieuws di 14 januari 2025, 11:49

TWIJZELERHEIDE - Pleatslik Belang Twizelerheide maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van het Kûkhernsterpaed in het dorp. De weg, die volgens metingen op sommige plekken slechts twee meter breed is, vormt een gevaar voor zowel fietsers als autoverkeer die elkaar daar moeten passeren.

Ook een onoverzichtelijke bocht in de weg zorgt voor onveilige situaties.

Uit eerdere correspondentie met de gemeente Achtkarspelen blijkt dat er verschillende interpretaties bestaan over de status en breedte van de weg. De gemeente Achtkarspelen ziet de weg als oprit naar een woning. Pleatslik Belang stelt dat het een openbare weg van ongeveer 200 meter betreft.

Ook over de officiële breedte bestaat onduidelijkheid. B. van Houten, secretaris van dorpsbelang zegt hierover: "Wy sjogge rûnom yn de gemeente dat yn ferlykbere situaasjes in minimum breedte fan 3 meter oanhâlden wurdt. Dat is wat wy oan de ried freegje: neat mear en neat minder. Ferbreedzje nei minimaal 3 meter en in maatwurk oplossing foar de net-oersichtlike bocht."

Pleatslik Belang doet nu een beroep op de gemeenteraad om de situatie te verbeteren en de weg te verbreden naar minimaal drie meter, een norm die volgens hen elders in de gemeente wel wordt gehanteerd.