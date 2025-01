Bouw MFC De Finne in Beetsterzwaag duurder door gestegen bouwkosten

regionaal ma 13 januari 2025, 11:08

BEETSTERZWAAG - De bouw van het nieuwe multifunctionele centrum (MFC) De Finne in Beetsterzwaag gaat meer kosten dan aanvankelijk begroot. Het college van B&W van Opsterland deelde dit recent met de gemeenteraad.

De kostenstijging wordt veroorzaakt door inflatie en de fors gestegen bouwkosten sinds de eerste calculatie enkele jaren geleden.

Naast de algemene kostenstijging zijn er extra uitgaven nodig voor het bouwrijp maken van de kavel en aanpassingen aan de openbare ruimte. Met deze kosten was in de oorspronkelijke begroting geen rekening gehouden. De gemeente is momenteel in gesprek met scholenkoepel Comprix om te onderzoeken hoe de kosten kunnen worden verlaagd.

Het nieuwe MFC, dat wordt gebouwd aan de Vlaslaan op het oefenveld van voetbalvereniging De Sweach, moet onderdak gaan bieden aan een school, kinderopvang Kinderwoud en nieuwe faciliteiten voor de voetbalclub. Het krijgt een mooie centrale plek, vlak naast het dorpshuis, de bibliotheek en De Buorskip.

De oplevering staat nu gepland voor eind 2026, maar het college waarschuwt dat de discussie over het financiële tekort mogelijk tot vertraging kan leiden.

De bouw zou volgens de huidige planning in de tweede helft van 2025 van start gaan, na selectie van een aannemer begin dat jaar. In juli 2024 is het voorlopig ontwerp al gepresenteerd aan omwonenden en ouders tijdens een buurtbijeenkomst. Momenteel wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp, dat nodig is voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.