Jos gaat los: Gast aan eigen tafel

column zo 12 januari 2025, 11:00

Gast aan tafel, ben ik helemaal voor. Totdat ik zelf gast word, aan mijn eigen tafel. Uw naaste als uzelve, geheel tot uw dienst, dominee Talma uit Hurdegaryp!

Totdat ik zelf in de verdrukking kom. Totdat er zoveel zorg gaat naar nieuwkomers dat de zorg ondermaats wordt voor de mensen die andermans zorg moeten betalen en organiseren.

Dominee op de foto bij zijn Oekrainse vlag, zo mooi! Maar wordt het na drie jaar geen tijd om onze eigen driekleur weer te hijsen, de Friese vlag desnoods? Na honderdduizenden slachtoffers hoog tijd om over vrede te gaan praten, lijkt mij.

Bij de subsidie-omrop (1,2 miljoen belastinggeld per maand) kwam dominee ons even de les lezen. Wij deugen namelijk niet. Hij wel. Want hij steunt de kerkelijke advertentiecampagne tegen het 'onmenselijke' asielbeleid van het kabinet...

Kerken staan zo-goed-als leeg, maar dominee zwemt op zijn christelijk kompas gerust tegen de algemene gevoelsstroom in. Tegendraads, kan ik wel waarderen, maar oeoeoe, eerwaarde herder: het wordt te veel, Friesland is het zat.

Friezen spraken zich bij de verkiezingen onweerlegbaar uit. In 15 van de 18 Friese gemeenten kwam Wilders als absolute winnaar uit de stembus. Vandaar nu dat kabinet Schoof. Dat zet in op strenger maar rechtvaardig asielbeleid.

Wie in nood verkeert, blijft welkom. Geen gelukzoekers meer, of veiligelanders, salafisten en andere fundi's die aan ons hun islamitische wetten komen voorschrijven. Komt bij: wij kunnen hier niet de hele wereld accommoderen.

Zoals de Oekraïense vlag nu al jaren bij dominee aan de gevel wappert, zo is ook zijn advertentie-campagne flink over-tijd.

Alle zorg staat onder grote druk. Natuurlijk moeten de mensen uit het asielzoekerscentrum naar de dokter kunnen. Op mijn kosten. Dan moet ik maar inschikken. Zelfde geldt voor de verdeling van woonruimte. Zelfs het elektra-netwerk kan het niet meer aan. Heb ik het nog niet over voorzieningen als onderwijs en veiligheidsdiensten, waar de druk onhoudbaar wordt. Over asielzoekers die uit de pas lopen...

In zijn interview met de subsidie-omrop beweert dominee Talma dat Nederland 'helemaal niet vol' is en dat een meerderheid niet achter een streng asielbeleid staat. Dat blijkt niet uit de verkiezingsuitslag.

Aandoenlijk dat dominee, zoals hij vertelt, twintig asielzoekers begeleidt. Aan die cruciale coaching ontbreekt het veelal. Daar hebben we eenvoudig de mensen niet voor. Omdat de instroom te groot is.

Wij hebben geen idee waar zij vandaan komen en zij hebben geen idee waar zij zijn aangeland. Asielzoekers raken daardoor geregeld de weg kwijt, of ontsporen compleet. Uw naaste als uzelve. En gij zult niet wegkijken!

Misschien had de emeritus-predikant van Hurdegaryp er beter aan gedaan zich uit te spreken voor de vluchtelingen in het vernietigingskamp Gaza. Zijn geloofsgenoten achter de muren van bezet Palestina, zoals de predikant van de Geboortekerk in Bethlehem, hebben geen goed woord voor de stuitende hypocrisie van de Nederlandse kerkgemeenschap.