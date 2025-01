Bestuurder aangehouden voor rijden onder invloed

regionaal za 11 januari 2025, 23:45

DRACHTEN-AZEVEN - De politie heeft zaterdagavond een bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De man kreeg van de agenten een volgteken en werd vervolgens gecontroleerd bij een tankstation langs Currielaan bij Drachten-Azeven.

Uit een blaastest bleek dat de man had gedronken. Daarnaast wees een speekseltest uit dat de man mogelijk onder invloed was van THC. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Een blaastest zal uiteindelijk moeten uitwijzen hoeveel μg/l in zijn bloed zat. Ook zal er bloed worden onderzocht om er achter te komen of er daadwerkelijk teveel THC in zijn lichaam zat.

Het voertuig waar de man in reed is door een agent even verderop geparkeerd.