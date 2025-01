Koninklijke Onderscheiding voor Anne van der Sluis uit Eastermar

regionaal za 11 januari 2025, 21:33

EASTERMAR - Op zaterdag 11 januari ontving de heer Anne van der Sluis (72 jaar) uit Eastermar een Koninklijke Oderscheiding. Burgemeester Jeroen Gebben reikte het lintje uit tijdens een bijzonder concert van Brassband de Bazuin in It Werflân in Rottevalle, de geboorteplaats van Van der Sluis.

Van der Sluis is tot 2024 nog actief betrokken geweest als dirigent bij de brassband.



De heer van der Sluis ontving de onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwillige en professionele inzet op het gebied van cultureel en muzikaal onderwijs. Daarnaast was Van der Sluis actief als vrijwilliger bij de Protestantse kerk Surhuisterveen-Boelenslaan en als bestuurslid van Begrafenisvereniging De Laatste Eer in Eastermar.

Culturele verbinder

Anne van der Sluis heeft zich ruim 45 jaar ingezet voor de (amateur-) harmonie, fanfare- en brassbandmuziek in Friesland en Groningen. In zijn functie als directeur van het Centrum voor de kunsten A7 (voorheen Schoterwerven) zorgde Van der Sluis voor muziekprogramma's voor basisscholen zodat leerlingen in aanraking kwamen met muziek en muziekinstrumenten. Daarnaast was Van der Sluis in zijn werkende leven bestuurder van vele muziekscholen, waaronder Hunsingo, Keunstwerk en Parnas.



Van der Sluis wordt gezien als een culturele verbinder en inspirerend voorbeeld. Een veelzijdig en betrokken mens met de durf om nieuwe, onbekende paden in te slaan.

