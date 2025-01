Opnieuw problemen met ticketverkoop Oerrock

regionaal za 11 januari 2025, 18:00

URETERP - Ook dit jaar verliep de ticketverkoop voor het Oerrock-festival in Ureterp niet vlekkeloos. Honderden mensen dachten tickets gescoord te hebben maar vervolgens was het niet mogelijk om te betalen. Daardoor liepen ze soms hun tickets mis.

De ticketverkoop ging om 12.00 uur los en maar liefst zes uur later was er nog sprake van een wachtrij. Op dat moment waren er alleen nog kaarten voor de zaterdag (31 mei) beschikbaar.

Ticketmaster (of niet helemaal)

Het festival kondigde in december 2024 aan dat de tickets dit jaar via Ticketmaster zouden worden verkocht. Daarbij werd al gemeld dat de kaartverkoop via het Universe-platform zou worden gedaan. Dat is een dochterbedrijf van Ticketmaster.

16.000 klanten zonder problemen

De site Universe had grote moeite om de ticketverkoop voor zo'n 50.000 online geïnteresseerden te verwerken. De organisatie liet zaterdagmiddag via Facebook weten dat 16.000 mensen wel zonder problemen tickets hebben gekocht.

Reactie Oerrock

"We zijn op de hoogte van de problemen die sommige van jullie hebben ervaren tijdens het afrekenen. Er lijkt een fout te zijn opgetreden bij de betalingsvalidatie, waardoor sommige klanten meerdere keren moesten proberen om hun aankoop te voltooien. Dit heeft geleid tot vertragingen en extra belasting van het (betaal)systeem." aldus Oerrock.

Waarom ervoor gekozen is om de tickets niet via de site van Ticketmaster te verkopen, blijft onbekend. Op deze vraag kreeg WâldNet geen antwoord. Ticketmaster is wel in staat om grote aantallen tickets in korte tijd te verkopen en doet dat wereldwijd met tickets voor optredens van grote artiesten.