Weg afgesloten door gekantelde aanhanger op Skieding

regionaal za 11 januari 2025, 15:00

OPENDE - Op de Skieding ter hoogte van Opende is zaterdagmiddag een aanhanger gekanteld. De inhoud is vervolgens in het weiland terecht gekomen.

Hoe de aanhanger van de trekker is omgevallen is niet bekend.Omdat de weg gedeeltelijk versperd was kon het verkeer er slechts over een rijstrook langs.

De kar werd leeggehaald met een minikraan. Dit om het de berger iets makkelijker te maken. Voor de berging werd de hele Skieding tijdelijk afgesloten.

