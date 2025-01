Europe, Di-Rect, Kane en Roxy Dekker op Oerrock 2025

regionaal za 11 januari 2025, 10:04

URETERP - Naar eigen zeggen heeft Oerrock dit jaar een line-up met voor ieder wat wils. Zaterdagmorgen werd bekend gemaakt wie er dit jaar tijdens het Hemelvaartsweekend in Ureterp op het podium zullen staan.

Europe, Di-Rect, Kane en Roxy Dekker zijn nog maar een paar van de namen die komen. "Europe is in wrâldact en sil benammen âlderen oansprekke, wylst Hannah Mae en Roxy Dekker hiel populêr binne by de jongerein. Der is foar elk wat wils", aldus bestuurslid Jorryt Taekema.

Daarnaast zullen ook Rondé, Danny Vera, Goldband en Claude, de Nederlands afgevaardigde voor het Songfestival, naar Ureterp komen. Van donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag tot en met zaterdag 31 mei, worden de festivalgangers getrakteerd op meer dan veertig optredens.

Naast deze line-up zijn er ook een aantal nieuwe elementen tijdens het festival. Zo is er om te beginnen een vierde podium, waar ruimte is voor aanstormend talent. Ook komt er een hoek voor speciaalbieren en een slowfood corner. Waar mensen rustig kunnen zitten en genieten van luxere hapjes en drankjes.

Deze uitbreiding is mogelijk doordat het terrein de helft groter wordt. Het terrein achter het hoofdpodium van 2024 zal dan ook worden gebruikt. Hierdoor kunnen er, naast de nieuwe elementen, ook 2000 mensen meer naar het festival toe.

Zaterdag om klokslag 12.00 uur zal de kaartverkoop van start gaan. Dit jaar zullen de kaarten via een andere aanbieder dan vorig jaar worden verkocht, na de problemen destijds.