Kortstondig brand in stacaravan in Harkema

regionaal za 11 januari 2025, 09:53

HARKEMA - De brandweer van Drogeham moest zaterdag uitrukken voor een brand in een stacaravan aan de Bosk in Harkema. De brandweer werd om 9.11 uur gealarmeerd.

Door vermoedelijk kortsluiting in bedrading was er brand ontstaan in de stacaravan. De brandweer had het vuur snel onder controle.