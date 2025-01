Inbraak treft boogschietsportvereniging Fryske Wâld

lokaal nieuws vr 10 januari 2025, 17:51

SURHUISTERVEEN - De Fryske Wâld Boogschutters in Surhuisterveen is in de laatste dagen van 2024 getroffen door een inbraak. De daders hebben contant geld ontvreemd en een deel van de kantinevoorraad meegenomen.

De vereniging hoopte dat de politie een onderzoek zou starten maar tevergeefs: "Wij hebben uiteraard aangifte gedaan maar de politie ziet geen verdere aanknopingspunten voor onderzoek dus daar hebben wij ook bar weinig aan." Op camerabeelden zijn de inbrekers te zien, ze droegen bivakmutsen.

Om de geleden schade te kunnen herstellen, heeft de vereniging nu een crowdfundingsactie opgezet. "Alle kleine beetjes helpen en worden ontzettend gewaardeerd door ons," aldus de vereniging. De totale schade wordt geschat op zo'n 800 euro.

Mensen die willen helpen kunnen een donatie doen via het Gofundme platform. De Fryske Wâld Boogschutters is gevestigd aan de Lauwersweg 1a in Surhuisterveen.