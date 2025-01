Zo leidde de onrust in Marrum met oud & nieuw tot ME-inzet

Auke Iedema vr 10 januari 2025, 17:18 regionaal vr 10 januari 2025, 17:18

MARRUM - Tijdens de jaarwisseling is de Mobiele Eenheid (ME) ingezet om de openbare orde te herstellen in Marrum. In een brief aan de gemeenteraad laat burgemeester Johannes Kramer weten hoe het tot deze inzet van de ME kwam.

Een kleine groep relschoppers zorgde voor onrust door het in brand steken van een caravan en het gooien van zwaar vuurwerk naar politieagenten.

De problemen begonnen direct na middernacht toen beveiligers, die door de gemeente waren ingehuurd, werden bekogeld met zwaar vuurwerk door jongeren met bivakmutsen. Rond kwart over twaalf werd er vuurwerk afgestoken richting een voormalig Chinees restaurant.

Caravan in brand gezet

De situatie escaleerde verder toen om half één een caravan vol met rommel in brand werd gestoken op de kruising van de Lage Herenweg en de Ringweg.

Agenten bekogeld

Toen de politie arriveerde, werden agenten uitgejoeld en bekogeld met zwaar vuurwerk door een groep van ongeveer 40 tot 50 mensen. Door de harde wind ontstond er gevaar voor omliggende gebouwen door vliegvuur. Burgemeester Johannes Kramer gaf om 1.01 uur toestemming voor ME-inzet.

Streep

"Waar de veiligheid van inwoners of hulpverleners in het geding is, daar blijf ik de streep trekken. Geweld tegen hulpverleners wordt nooit getolereerd," aldus burgemeester Kramer. "Het is vooral erg jammer voor de mensen die zich zo hebben ingezet bij de organisatie van het carbidschieten en een oud en nieuw feest. Dit wordt overschaduwd door de gebeurtenissen op een totaal andere plek in het dorp."

De ME heeft uiteindelijk rond twee uur 's nachts vier personen aangehouden. Onder bescherming van de ME konden de brandweer en de gemeentewerkers de brand blussen en de rommel opruimen. Rond kwart voor vier 's nachts was de rust in het dorp weer hersteld.

De gemeente gaat binnenkort in gesprek met dorpsbelang Marrum om toe te werken naar een volgende jaarwisseling zonder incidenten. Eind januari volgt een uitgebreide evaluatie van de jaarwisseling in de hele gemeente Noardeast-Fryslân.

Exacte tijdlijn

00.05

Beveiligers doen melding dat ze meer afstand gaan houden omdat ze worden bekogeld met zwaar vuurwerk. De jongeren die dit doen dragen gezichtsbedekkende kleding.

Beveiligers doen melding dat ze meer afstand gaan houden omdat ze worden bekogeld met zwaar vuurwerk. De jongeren die dit doen dragen gezichtsbedekkende kleding. 00.12

Beveiligers melden dat er mensen met jerrycans lopen.

Beveiligers melden dat er mensen met jerrycans lopen. 00.16

Op de camera's is zichtbaar dat er vuurwerk (specifiek ook vuurpijlen) worden afgestoken, gericht op het pand van het voormalige chinese restaurant.

Op de camera's is zichtbaar dat er vuurwerk (specifiek ook vuurpijlen) worden afgestoken, gericht op het pand van het voormalige chinese restaurant. 00.18

Een grote groep mensen verzamelt zich op het kruispunt bij en er wordt brand gesticht.

Een grote groep mensen verzamelt zich op het kruispunt bij en er wordt brand gesticht. 00.26

Er is een brandje zichtbaar op de camera's.

Er is een brandje zichtbaar op de camera's. 00.29

Zowel de beveiligers, als de boa die de camera's uitleest, zien dat een voertuig met caravan (volgestopt met rommel) naar de brand rijdt. De caravan wordt in de brand gestoken en de auto vertrekt.

Zowel de beveiligers, als de boa die de camera's uitleest, zien dat een voertuig met caravan (volgestopt met rommel) naar de brand rijdt. De caravan wordt in de brand gestoken en de auto vertrekt. 00.29

De gemeente belt de politie dat er een caravan brandt.

De gemeente belt de politie dat er een caravan brandt. 00.47

Op de camera's is te zien dat de politie ter plaatse is.

Op de camera's is te zien dat de politie ter plaatse is. 00.49

De politie wordt uitgejoeld en bekogeld met zwaar vuurwerk.

De politie wordt uitgejoeld en bekogeld met zwaar vuurwerk. 01.00

De groep mensen op de hoek wordt groter.

De groep mensen op de hoek wordt groter. 01.01

Burgemeester Kramer geeft akkoord op ME inzet vanwege: Grote brand met gevaar voor omliggende gebouwen (hoge vlammen en vliegvuur door harde wind); Er is geen veilig gesprek mogelijk met de groep. Er is zwaar vuurwerk gegooid naar de politie waardoor er geen veilige werkomgeving is. Dit betekent dat de politie niet veilig kan werken, maar dat de brandweer ook niet veilig kan blussen en de chauffeur van gemeentewurk ook niet veilig de troep kan opruimen). Er staat een groep van ongeveer 40-50 mensen bij het vuur. Een gedeelte van deze groep draagt gezichtsbedekkende kleding.

Burgemeester Kramer geeft akkoord op ME inzet vanwege: 01.14

Politie en brandweer wachten op veilige afstand op de komst van de ME, voor een veilige werkomgeving.

Politie en brandweer wachten op veilige afstand op de komst van de ME, voor een veilige werkomgeving. 01.23

Op de camera's is zichtbaar dat er regelmatig zwaar vuurwerk op het vuur wordt gegooid. Dit zorgt ook telkens weer voor veel vliegvuur.

Op de camera's is zichtbaar dat er regelmatig zwaar vuurwerk op het vuur wordt gegooid. Dit zorgt ook telkens weer voor veel vliegvuur. 01.28

Een chauffeur van gemeentewurk wordt verzocht met een kraanwagen naar Marrum te komen voor het opruimen van de troep.

Een chauffeur van gemeentewurk wordt verzocht met een kraanwagen naar Marrum te komen voor het opruimen van de troep. 02.07

De chauffeur van de kraanwagen is ter plaatse in Marrum.

De chauffeur van de kraanwagen is ter plaatse in Marrum. 02.09

De ME zorgt ervoor dat mensen weggaan van de kruising zodat de brandweer en gemeente veilig hun werk kunnen doen (geen charge). Hierbij worden vier mensen aangehouden door de arrestatie-eenheid van de politie die ook ter plaatse is.

De ME zorgt ervoor dat mensen weggaan van de kruising zodat de brandweer en gemeente veilig hun werk kunnen doen (geen charge). Hierbij worden vier mensen aangehouden door de arrestatie-eenheid van de politie die ook ter plaatse is. 02.15

De brandweer blust de brand, vervolgens ruimt de chauffeur van gemeentewurk de troep op. Dit alles onder toezicht van de ME.

De brandweer blust de brand, vervolgens ruimt de chauffeur van gemeentewurk de troep op. Dit alles onder toezicht van de ME. 02.34

De brandweer en de kraanwagen vertrekken weer.

​

De brandweer en de kraanwagen vertrekken weer. ​ 03.50

Op de camera's is te zien dat de rust definitief is teruggekeerd op de kruising en de gemeente schaalt haar inzet af.

Poll: Wat vindt u van de aanpak van de burgemeester?