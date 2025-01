Jouke-Piet Drijfhout treedt toe tot bestuur Euro-Toques Nederland

lokaal nieuws vr 10 januari 2025, 13:23

BAKKEVEEN - Met trots kondigt Restaurant De Slotplaats aan dat chef en mede-eigenaar Jouke-Piet Drijfhout is toegetreden tot het bestuur van Euro-Toques Nederland. Chefs die zich mogen aansluiten bij deze prestigieuze vereniging houden zich aan de "Code van Eer" die 30 jaar geleden door 3 sterren chef Paul Bocuse in het leven is geroepen: gebruik maken van natuurlijke, bij voorkeur, streek- en seizoen gebonden producten.

Jouke-Piet Drijfhout, runt samen met zijn partner Mieke Rijnbeek restaurant De Slotplaats, en heeft duurzaamheid en lokaal ondernemen altijd hoog in het vaandel gehad.

"Bij De Slotplaats werken we uitsluitend met verse, lokale ingrediënten van boeren met eerlijke producten," aldus Jouke-Piet Drijfhout. "Ons doel is niet alleen onze gasten te verrassen met heerlijke gerechten, maar ook te laten zien dat het mogelijk is om écht lokaal te koken. Met gerechten waarvan wij weten waar de ingrediënten vandaan komen, en hoeveel kilometer ze hebben afgelegd om op het bord te belanden."

De visie van De Slotplaats sluit naadloos aan bij de waarden van Euro-Toques. Het gebruik van seizoensgebonden, natuurlijke producten en het vermijden van kunstmatige toevoegingen is een kernpunt van beiden. Jouke’s motto ‘Ontdek waar je bent, proef waar je eet’ vormt een leidraad voor de gastvrijheidsbeleving die De Slotplaats biedt.

Bij De Slotplaats draait alles om duurzaamheid en samenwerking met lokale producenten. De groenten komen van streekboeren, het vlees van lokale slagers, en zelfs het servies wordt gemaakt door een pottenbakker uit de omgeving. "Jouke: wij werken nauw samen met de zorgboerderij uit ons dorp, waar onder andere onze servetten worden gevouwen. Duuurzaam betekent ook een inclusieve kijk op de wereld hebben, alles is één en iedereen doet mee’.

De Slotplaats is trots op deze nieuwe rol voor Jouke en is ervan overtuigd dat zijn visie en inzet een positieve bijdrage zullen leveren aan de verdere groei en missie van Euro-Toques Nederland.