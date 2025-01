Jaarwisseling Opsterland verliep rustig maar wel 20.000 euro schade

regionaal do 9 januari 2025, 11:36

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland blikt samen met de hulpdiensten terug op een rustige jaarwisseling. Zowel politie als brandweer hebben laten weten dat er geen grote incidenten hebben plaatsgevonden gedurende de nieuwjaarsnacht.

Een gemoedelijke sfeer

In de dorpen was de sfeer overwegend positief. De vele verschillende feesten en activiteiten die in Opsterland zijn georganiseerd hebben hier aan bijgedragen.

Burgemeester Andries Bouwman kijkt overwegend positief terug op de jaarwisseling: "Er waren in de gemeente Opsterland geen grote incidenten en hulpverleners hebben veilig hun werk kunnen doen. Dit zou normaal moeten zijn maar is helaas niet overal het geval. Ik ben blij dat dit in Opsterland wel zo is. Het blijft teleurstellend dat er schade is aangebracht aan de openbare ruimte en we gezamenlijk ieder jaar moeten opdraaien voor de kosten die hierdoor ontstaan. Dit accepteren we niet, waar mogelijk gaan we deze kosten verhalen op de dader(s)."

Schade: 20.000 euro

De schade in Opsterland is groter dan in voorgaande jaren. Opsterland gaat de schade op ongeveer 20.000 euro. Het overgrote deel van de schade is aangebracht in Gorredijk en gaat onder andere om schade aan het wegdek door een illegaal vuur en vernielingen van verkeersborden, lichtmasten en bushokjes door illegaal vuurwerk.

Ook in andere dorpen is schade. Hier gaat het vooral om vernielingen van verkeersborden. De gemeente doet van deze vernielingen aangifte en wil de schade verhalen op de daders.

Hebt u wat gezien of gehoord?

Omdat alle schade door de gemeenschap moet worden betaald, hoopt de gemeente dat (een deel van) de schade verhaalt kan worden op de dader(s). De gemeente roept daarom inwoners op om melding te doen als zij iets hebben gezien. Melden kan via de politie (0900 8844), Gemeente Opsterland (0512-386 222) of Meld Misdaad Anoniem (0800 7000).