Verbouwing gemeentehuis Drachten 'sober en doelmatig'

Auke Iedema wo 8 januari 2025, 12:52 lokaal nieuws wo 8 januari 2025, 12:52

DRACHTEN - Het geld voor de verbouw van het gemeentehuis van Smallingerland in Drachten is al in de begroting vrijgemaakt, maar een aantal raadsfracties wil dat eerst op onderdelen wordt bezuinigd. Een werkgroep is daar inmiddels mee bezig en komt in april met een puntenlijstje.

Sociaal Lokaal Smallingerland (SLS) raadslid Minke de Voor-Veenstra begreep niet waarom burgemeester en wethouder dinsdagavond in Het Debat toch met het voorstel kwamen om alvast twee ton extra uit te trekken en de totale investering naar 18,7 miljoen euro te brengen.

Bezuinigingen

"De trein rijdt en komt nu los van het spoor", hield De Voor-Veenstra haar collega-raadsleden en het college voor. Ze refereerde naar een raadsbreed gesteunde motie van acht weken geleden, die opriep om te bezuinigen op de plannen. Een werkgroep is daar druk mee bezig en "dan moet je dus ook geen nieuwe investeringen vaststellen. Dat gebeurt nu wel en dat voelt raar."

In haar opvatting kreeg De Voor-Veenstra min of meer steun van SP-raadslid André van Leeuwen, die opriep dat de investeringen in het gemeentehuis niet ten koste van de inwoners mogen gaan. Anderzijds vond hij dat het aantal stoelen voor die burgers in de nieuwe raadzaal wel wat meer mogen zijn dan de ingetekende tien plekken. Bij grote drukte kunnen andere belangstellenden de raadsvergaderingen dan op een groot beeldscherm elders in het verbouwde gemeentehuis volgen. "Daar kunnen we wel iets creatievers voor bedenken", vond Van Leeuwen.

Extra krediet

Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier probeerde duidelijk te maken dat de uitgaven met het gevraagde extra krediet binnen de begroting blijft. Hij vertelde dat het college conform de wensen van de raad aanstuurt op een "zeer functionele, sobere verbouwing, waarin duurzaamheid centraal staat". Niet alleen de binnenkant maar ook de buitenkant van het gebouw wordt aangepakt. De schil wordt geïsoleerd: onder andere glas en kozijnen worden vervangen. Ook de verschillende technische installaties zijn aan vervanging toe.

De indeling van het gemeentehuis wordt verbeterd. Door meer flexibiliteit en het delen van werkplekken komt er ruimte voor voorzieningen, die samenwerking bevorderen. Het definitieve ontwerp is inmiddels vastgesteld en wordt momenteel uitgewerkt naar bestek en tekeningen.

De aanbesteding van de werkzaamheden start in de eerste helft van 2025. Volgens het college van B&W blijft er een risico dat het project niet binnen het budget kan worden uitgevoerd.