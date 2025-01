Gemeente houdt vast aan natuurgrasveld voor VV Marrum

Auke Iedema wo 8 januari 2025, 11:30 regionaal wo 8 januari 2025, 11:30

MARRUM - De gemeente Noardeast-Fryslân blijft bij haar besluit om het trainingsveld van voetbalvereniging VV Marrum te vernieuwen met natuurgras in plaats van kunstgras. Dit blijkt uit een brief die het college van B&W heeft gestuurd aan de voetbalclub.

De gemeente baseert haar besluit op technische onderzoeken, waaronder grondmonsters die zijn genomen. Volgens de gemeente zijn er geen bijzondere omstandigheden gevonden die pleiten tegen de aanleg van een natuurgrasveld. Het veld zal wel worden verbeterd met onder andere een betere drainage en grondstructuur.

VV Marrum had eerder aangegeven graag een kunstgrasveld te willen, zodat er het hele jaar door getraind kan worden, ook bij slecht weer. De club wees daarbij op het grote aantal jeugdleden en de aantrekkingskracht op omliggende dorpen zoals Westernijkerk, Wânswert en Ferwert.

De gemeente legt in haar brief uit dat beslissingen over sportvelden per locatie worden gemaakt. Daarbij wordt gekeken naar technische aspecten, het gebruik en de beschikbare budgetten. Als voorbeeld noemt de gemeente de situatie in Hallum, waar onlangs wel is gekozen voor vervanging van een bestaand kunstgrasveld.

De werkzaamheden aan het nieuwe natuurgrasveld in Marrum zullen in overleg met de club worden uitgevoerd zodra het huidige voetbalseizoen is afgelopen.