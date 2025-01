Gewonde bij val in woning in Twijzel

regionaal wo 8 januari 2025, 09:23

TWIJZEL - In een woning aan de Optwizel in Twijzel is woensdagochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer zou door onbekende oorzaak gevallen zijn. De politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

Het slachtoffer is met begeleiding van de politie per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse met een arts.

