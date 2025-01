Erepenning voor Arend Waninge (56) uit Terwispel

regionaal di 7 januari 2025, 16:10

TERWISPEL - De 56-jarige Arend Waninge uit Terwispel heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Opsterland de erepenning ontvangen. Burgemeester Andries Bouwman reikte de erepenning uit namens het gemeentebestuur.

Het college van B&W kan de erepenning toekennen aan inwoners of rechtspersonen die zich binnen de gemeente Opsterland bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk of cultureel gebied of bij bestuurlijke aangelegenheden.

Bijdrage Arend Waninge

Op 1 juli jongstleden nam journalist, hoofdredacteur, uitgever en medeoprichter Arend Waninge afscheid van het in Gorredijk gevestigde bedrijf Sa! Media. Sinds 2014 verscheen de gratis huis-aan-huis krant Sa! in een oplage van 19.000 exemplaren in heel Opsterland. Daarnaast verzorgde het bedrijf online lokaal nieuws in woord, beeld en geluid.

Waninge volgde namens de Sa! nauwgezet de gemeentelijke politiek. Hij was volgens de gemeente een vast gezicht tijdens de gemeenteraadsvergadering. Hij duidde het gemeentelijk beleid, beschreef de gevolgen daarvan, legde in zijn artikelen de vinger op de zere plek en bleef kritisch op het handelen van gemeenteraad en bestuurders. Altijd met hetzelfde doel: de inwoners informeren.

"De heer Waninge, en daarmee de Sa!, fungeerde als onafhankelijke spil tussen openbaar bestuur en inwoners." aldus de gemeente Opsterland.

Dicht bij inwoners

In zijn rol als hoofdredacteur en uitgever zorgde hij er voor dat de Sa! dicht bij de mens stond. Met persoonlijke verhalen werd de verbinding met de omgeving gelegd. Daardoor werd de Sa! in alles een krant van de inwoners. De heer Waninge werd hierdoor een man van de 'mienskip': geliefd, betrokken en toegankelijk.

Erepenning gemeente Opsterland

De erepenning werd, in deze vorm, één keer eerder uitgereikt. Dat was in 2018 aan de heer Wietze Kooistra voor zijn bestuurlijke inzet in de gemeente Opsterland.