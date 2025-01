Nieuwjaarsconcert Joost Wiersma Kootstertille

zo 5 januari 2025

KOOTSTERTILLE - Zondagmiddag 5 januari vond volgens traditie het jaarlijkse nieuwjaarsconcert plaats, met alle leden van muziekvereniging Joost Wiersma uit Jistrum.

In een goed gevulde MFA in Kootstertille opende het B-orkest het concert met een viertal muziekstukken in verschillende stijlen. Vervolgens schoven de leden van het C- orkest aan om gezamenlijk nog twee muziekstukken te spelen.

Het B en C orkest staat onder leiding van Johan Postma. Na de pauze heeft het A-orkest een aantal nummers ten gehore gebracht waaronder Polar Express.

Tijdens het nieuwjaarsconcert zijn de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar waren het Klaas Huisma en Griet Runia, beiden 40 jaar muzikant. Ook de dirigent van het A-orkest, Ido Gerard Kempenaar, werd in het zonnetje gezet, vanwege het feit dat hij al 15 jaar dirigent bij Joost Wiersma is.

Het prachtige concert eindigde met Waltz no.2 en Happy New Year, gespeeld door alle leden. Een goed begin van een prachtig muzikaal jaar voor muziekvereniging Joost Wiersma.

