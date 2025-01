Nieuwjaarsloop vv Kollum

regionaal zo 5 januari 2025, 15:04

KOLLUM - Aan de start van de prestatieloop zaterdagmiddag van drie en acht kilometer stonden 63 hardlopers. Een prima begin van een sportief 2025. De spelers van de eerste selectie kregen eerst een training voor de kiezen zodat ze goed opgewarmd aan de start stonden.

De nieuwjaarsloop is elk jaar een spannende wedstrijd, de snelste loper van de vereniging mag de wisselbeker een jaar op zijn/haar schoorsteenmantel zetten. De houder van de wisselbeker, Jan Anne de Vries, kon de beker niet verdedigen door een blessure. Dit jaar was Jan Kootstra de snelste loper van de club in een mooie eindtijd van 33:55. Jan voetbalt bij de jeugd (JO19) en was de senioren van de club allemaal te snel af.

Hopelijk zet deze positieve start van 2025 de toon voor een succesvol en sportief jaar voor de VV Kollum.

Voor degenen die meer willen weten over de volledige uitslagen, deze zijn in de loop van de week te vinden op de website van vv.kollum.nl.

JO 13/14

1e Sander Attema 00:21:48 3 km

2e Matthijs Bruining 00:21:49 3 km

MO 13

1e Hannah Hamstra 00:16:46 3 km

2e Mirthe Lietmeyer 00:16:56 3 km

JO 19

1e Jan Kootstra 00:33:55 8 km

Heren senioren, spelend lid

1e Jan Postmus 00:34:36 8 km

2e Benny de Vries 0:35:07 8 km

3e Wabe van Dekken 00:35:56 8 km

Dames senioren, spelend lid

1e Hinke Kuiken 00:44:38 8 km

2e Lotte de Vries 00:46:04 8 km

3e Sygrid Geerlings 00:51:41 8 km

4e Femke Sijpersma 00:53:28 8 km

Heren niet lid

1e Johan Wijma 00:32:24 8 km

2e Meindert Boorsma 00:32:43 8 km

3e Jan van der Meulen 00:33:09 8 km

Dames niet lid

1e Nicole van Krimpen 00:40:32 8 km

2e Petronella Kuiken 00:42:51 8 km

3e Margreet Ausma 00:44:44 8 km

