Noordbergum en FC Burgum kampioen op 40e Tytsjerksteradiel Cup

BURGUM - De veertigste Tytsjerksteradiel Cup staat weer in de boeken. Met Noordbergum als winnaar bij de heren, FC Burgum-dames 1 als onbetwiste kampioen bij vrouwen en Tarik Bourakba als topschutter van het toernooi verdwenen de prijzen grotendeels in dezelfde handen als een jaar geleden. Dat Rijperkerk-goalie Robert van der Laan werd gekozen als speler van het toernooi week af van deze norm. Voorspelbaar was de avond door deze ontwikkelingen allerminst. In een zinderende avond waarin gemiddeld vier doelpunten per wedstrijd vielen bleef het in groten getale opgekomen publiek van de eerste tot de laatste minuut geboeid.

Nadat de avond begint met een indrukwekkende minuut stilte, ter nagedachtenis aan cup-icoon Binne Kramer, wint VC Trynwâlden in de openingswedstrijd met 2-0 van Hardegarijp. Ruurd Algra opent het bal in de achtste minuut met een loeiharde uithaal, Wouter Bakker bezegelt de driepunter op aangeven van Finn Veenstra. Poule B zet uiteen met de wedstrijd FC Burgum-Rijperkerk, een duel dat in de voorronde in een tamelijk bloedeloze 0-0 eindigde. Ook nu komen de beide ploegen in een remise overeen, wel op een manier die voor aardig meer spektakel zorgt dan een week eerder. Diederik Andringa brengt "de Protters" vanuit een vrije trap op voorsprong, die vlot daarna door Merijn Feenstra teniet wordt gedaan. In een spannende slotfase lijkt Henny Bouius de Burgumers de overwinning te bezorgen. Lijkt, want als de slotminuut is aangebroken knalt Lammert van Althuis in twee instanties de 2-2 op het scorebord.

Velen verwachten bij de wedstrijd tussen het gehele toernooi zonder winstpartij zijnde Hardegarijp tegen titelhouder Noordbergum een simpele overwinning voor laatstgenoemde. Het pakt geheel anders uit. Hardegarijp wil zich nog even laten zien, twintig minuten lang is het smullen geblazen. Dat de brilstand lange tijd op het bord blijft is te danken aan de twee uitstekende keepers: Jesse de Boer van Hardegarijp en Ype de Bruin van Noordbergum. Ongeveer op de helft van de speeltijd zet Jorn Jongsma Hardegarijp met snel opeenvolgende voltreffers op 2-0. Wanneer de eindstreep steeds nadrukkelijker in zicht komt, noopt dit de Noardburgumers tot een noodgreep: Bertus de Boer gaat als "vliegende" keeper fungeren. Een riskante zet, maar wel eentje die goed uitpakt. Met twee binnen de minuut gemaakte doelpunten brengt Huy Tran de partijen naast elkaar. De geelhemden lijken de partij daarna te gaan winnen, tot een van richting veranderde inzet van Jorn Jongsma in de touwen hobbelt. Nog is de koek dan niet op. Slechts enkele tellen verwijderd van het einde verzilvert Rochendy Constansia een pass van Bertus de Boer, de eindstand op 3-3 bepalend.

Na deze kraker van jewelste zal het er wat doelpunten betreft bij Rijperkerk tegen Jistrum heel wat zuiniger aan toegaan. Zeker niet omdat er geen kansen zijn. Jistrum-sluitpost Remco van der Wal, hij ontpopt zich net als in de voorronde tot een absolute sta-in-de-weg. Dat de paal en de lat redding brengen op inzetten van Johannes Meijer en Lammert van Althuis helpt uiteraard ook een handje. Omdat de partij lang doelpuntloos blijft begint Jistrum steeds meer in een stunt te geloven. Met nog zes minuten veert de hele zaal op als Gerrit Stelwagen alleen voor het Rijperkerk-doel opduikt. Stelwagen stuit op de wederom uitmuntend keepende Robert van der Laan, die tot zijn grote opluchting ziet dat Piet Scherjon vanuit de rebound de lat schampt. Aan beide zijden blijft een doelpunt in de lucht hangen, het blijft bij 0-0. Alles in groep B is dan nog mogelijk.

Het enige zekerheidje is dan dat VC Trynwâlden in de kruisfinale staat. Die garantie heeft tegenstander Noordbergum niet. Een verlies met een verschil van twee doelpunten of meer zou de cuphouder in grote problemen brengen. Met in het achterhoofd de 5-1 victorie die VC Trynwâlden in de voorronde behaalde tegen de Heidepyken gaan de vele toeschouwers er goed voor zitten. Toch zal een herhaling van dat scenario er geen moment in zitten. Onderhoudend is het continu, treffers vallen pas in het laatste kwart. VC Trynwâlden profiteert van een veldverwijzing die Ali Mahnin krijgt als Jehannes Hiemstra raak puntert. Meteen daarna promoveert Huy Tran van dichtbij een hard schot van Imran Zebari tot de gelijkmaker. Met de 1-1 score worstelt Noordbergum zich als runner-up door de poulefase, Hardegarijp, dat een veel betere indruk achterliet dan in de voorronde, kan naar huis.

Dat probeert Jistrum ten koste van alles te voorkomen in de laatste groepswedstrijd tegen FC Burgum. Hoewel de Jistrumers er alles aan doen, zit een vervolg van het toernooi er niet in, al wordt de 1-2 die Piet Scherjon scoort luid bejubeld. Op dat moment hebben Merijn Feenstra en Justus Boomsma reeds gedoelpunt. In het restant zullen ook Tjisse Pander, Remco Bouius en Douwe Heegstra zich in dit rijtje voegen. FC Burgum wint met 1-5 en plaatst zich als groepswinnaar voor de kruisfinale, voor het zich kranig werende Jistrum zit de finaleronde erop.

Bij de eerste kruisfinale, die tussen VC Trynwâlden en Rijperkerk, is het verschil klein. Doelpunten zijn schaars en alles wijst erop dat de eerste shoot-out plaats gaat vinden, tot de onverslijtbare routinier Rinze Scholte in de slotminuut een geniale pass verzendt die door Lammert van Althuis in de touwen wordt geramd. In de weinige tijd die er nog is weet Gideon Kalete er bijna een gelijkmaker uit te peuren. Als de Trynwâldster treurnis over deze misser net te lang duurt, maakt Robert van der Laan hiervan slim gebruik. Met een verre gooi stuurt de uitblinkende doelman Friso Jorna weg, hij heeft geen moeite het leder in het verlaten doel te deponeren. Rijperkerk wint met 0-2 en plaatst zich net als in 2024 voor de finale.

Het zal het daarin op moeten nemen tegen de winnaar van FC Burgum-Noordbergum. Op papier is dat een kraker om op voorhand de vingers bij af te likken. In werkelijkheid laat Noordbergum in deze tweestrijd - rap opengebroken door Rochendy Constansia - duidelijk zien wie de sterkste is, al heeft het daarvoor wel de hulp nodig van keeper Ype de Bruin. Hij zorgt er met een wonderbaarlijke redding namelijk voor dat FC Burgum niet op 1-1 komt, het pad plaveiend voor de 0-2 en de 0-3 van Huy Tran die snel daarna gestalte krijgen. Tjisse Pander doet wat terug voor de voetballers uit de gemeentelijke hoofdplaats. Spannend wordt het niet omdat Imran Zebari met een boogje de 1-4 in de doelnetten puntert. De 2-4 van Roeland Rusticus die nog volgt is slechts voor de statistieken.

FC Burgum mag hierna meteen weer opdraven voor de troostfinale tegen VC Trynwâlden. In dit treffen tonen de Burgumers zich het effectiefst. Het wordt 3-1. Douwe Heegstra, Justus Boomsma en Remco Bouius - laatstgenoemde uit een strafschop - scoren voor FC Burgum, Gideon Kalete haalt de trekker over voor VC Trynwâlden. FC Burgum eindigt op plek 3, VC Trynwâlden wordt vierde. Voor beide ploegen zal dat een teleurstelling zijn na de vlekkeloos verlopen voorronde.

Het is dan tijd voor de eerste finale: de FC Burgum-dames 1 tegen de FC Burgum-dames 2. De voorronde wees uit dat dit vooraf geen uitgemaakte zaak is. De hoofdmacht won toen weliswaar met 2-1, maar stond geruime tijd op achterstand. Kennelijk heeft dit ervoor gezorgd dat FC Burgum-dames 1 nu in opperste staat van paraatheid is. Geen moment hebben de dapper strijdende voetbalsters van het tweede team zicht op de hoofdprijs. Alina Tilkema opent de score na een vlijmscherpe pass van Rommie Dijkman, die even later zelf trefzeker is als ze na een klutssituatie de bal in het lege doel kogelt. FC Burgum-dames 1 keepster Anneke Jongsma heeft geen lastige avond, in tegenstelling tot haar collega Lieuwkje van der Veen, die zeker een handvol prima reddingen verricht. Toch is ook zij in de slotfase kansloos wanneer Lisanne Kempe de 3-0 eindstand in de korte hoek puntert. FC Burgum-dames 1 is wederom de sterkste en gelijk aan vorig jaar is er op de toernooiwinst van het Burgumer gezelschap niets af te dingen.



Bij het einde van de avond aangekomen blijft er nog één wedstrijd over, en wat voor eentje! Net als in 2024 zijn het Rijperkerk en Noordbergum die tegenover elkaar staan in de finale. Toen koesterden de Ryptsjerksters lange tijd een voorsprong. Zover zal het in 2025 niet komen. Imran Zebari zet Noordbergum op 0-1, spoedig gevolg door de 0-2 van Huy Tran. Tweevoudig toernooitopschutter Johannes Meijer maakt daarna de aansluitingstreffer, de vreugde daarover is van korte duur omdat Noordbergum na de aftrap de marge in sneltreinvaart weer op twee zet. Tarik Bourakba is het die een oogstrelende combinatie met Imran Zebari afrondt. De partij lijkt dan beslist, tot Lammert van Althuis met nog vier minuten op de klok de 2-3 tussen de palen poeiert. De voltreffer van Van Althuis is het begin van een bloedstollende slotfase, waarin Noordbergum keer op keer stuit op keeper Van der Laan en Rijperkerk aan de andere kant van de hal ook geen gaatje weet te vinden langs de formidabel in het toernooi groeiende Ype de Bruin. Na zeker een drietal minuten aan blessuretijd kunnen de handen bij de als vanouds massaal meegereisde Noordbergum-aanhang omhoog: voor het eerst in de clubhistorie wordt de titel geprolongeerd door de club uit "de Burgerheide".



In Noordbergum heeft de veertigste editie van de Tytsjerksteradiel Cup een terechte winnaar. Dat er in het door clubmannen Yde Bosma en Pieter Oosterbos gecoachte team hoofdzakelijk knapen van buiten de dorpsgrenzen spelen kan niet op ieders sympathie rekenen, maar dat de Tytsjerksteradiel Cup met de aanwezigheid van deze baltovenaars een smaakmaker als nooit tevoren onder de deelnemers heeft staat buiten kijf. De tweeënveertig doelpunten - verdeeld over de acht wedstrijden die Noordbergum speelde - spreken wat dat betreft boekdelen. Tien treffers producerend sleepte Tarik Bourakba voor het tweede jaar op rij de Binne Kramer-bokaal in de wacht. Robert van der Laan, die met karrenvrachten aan "glanzparades" er mede verantwoordelijk voor was dat Rijperkerk zich ontpopte tot een nauwelijks te kloppen geheel, won de Henny Weering-trofee. Een eervolle vermelding is er ook voor Bertus de Boer. Op 41-jarige leeftijd kan hij zich met zijn zesde cupzege – vier in het shirt van vv Bergum en twee namens Noordbergum – recordhouder noemen: geen speler in de lange historie van het toernooi behaalde vaker de hoofdprijs dan Bertus de Boer.



Tytsjerksteradiel Cup nummer 40, het was er weer eentje om te herinneren. Perfect georganiseerd en over drie avonden verspreid prima gearbitreerd door Esmir Garic, Kars Bultema, Johannes de Klein, Feije van der Wal en Jan Pultrum was er geen onvertogen woord te horen. De opbrengst ging dit jaar naar de Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. . Met een cheque van 4514 euro konden de vertegenwoordigers van deze stichting – samen met de vele toeschouwers – opgewekt huiswaarts keren deze derde januari van het jaar 2025.

