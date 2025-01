Wilde achtervolging eindigt in sloot

regionaal zo 5 januari 2025, 12:39

NES (AMELAND) - Een 20-jarige bestuurder uit Eindhoven is zaterdagavond na een achtervolging met zijn bestelauto in een sloot beland op Ameland. De man, die geen rijbewijs had, negeerde een stopteken van de politie op de Bureweg in Nes.

"Na een korte achtervolging in Buren en vervolgens in Nes, verloor de bestuurder de macht over het voertuig en eindigde in de sloot aan de Hoge Eggenweg," aldus de politie Ameland. De agenten waren de bestuurder tegengekomen op de Bureweg en besloten te keren om hem te gaan controleren. De mondde uit in een achtervolging.

De Eindhovenaar kwam er zonder verwondingen vanaf. Hij bleek niet onder invloed van alcohol of drugs, maar kreeg wel drie bekeuringen: voor het rijden zonder rijbewijs, het negeren van een stopteken en gevaarlijk rijgedrag. Het voertuig raakte bij het incident beschadigd.

De bestuurder kon na het uitschrijven van de bekeuringen zijn weg te voet vervolgen.