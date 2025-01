Berry Zandink volgend seizoen hoofdtrainer VV Buitenpost

Pier Schotanus zo 5 januari 2025, 10:21 sportnieuws zo 5 januari 2025, 10:21

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

BUITENPOST - Volgend seizoen is Berry Zandink hoofdtrainer van VV Buitenpost. De 55-jarige oefenmeester staat momenteel aan het roer bij tweedeklasser Noordscheschut. Zandink wordt de opvolger van Kevin Waalderbos, die na dit seizoen vertrekt bij VV Buitenpost.

"Ik ben er blij mee", zegt Zandink. "Buitenpost is een grote naam in het noordelijke amateurvoetbal. Uit de gesprekken bleek dat de club erg ambitieus is. Men wil hier onderscheidend en spraakmakend zijn. Dat spreekt mij aan."

Ervaring

Zandink is bezig aan zijn 25e seizoen als hoofdtrainer. Eerder was hij werkzaam bij onder meer Zeerobben, MSC Meppel, Wolvega, Hoogeveen en de jeugdopleiding van FC Emmen. Ook was hij trainer bij Sneek Wit Zwart, waar hij werkte met onze doelman Kevin van der Meulen. Zandink schopte het als speler tot het eerste van ONS Sneek, maar moest wegens aanhoudend blessureleed al vroeg stoppen.

"Ik probeer spelers met een lach op hun gezicht naar de club te laten komen", zegt Zandink. "Met kwaliteit, fitheid en plezier kun je topprestaties leveren." Momenteel staat Zandink met Noordscheschut in de subtop van de tweede klasse. "We willen een gooi doen naar promotie, want ik vind dat Noordscheschut thuishoort in de eerste klasse."