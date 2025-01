Kleine brand in historisch hotel restaurant It Raedhûs snel bedwongen

Auke Iedema zo 5 januari 2025, 10:08 regionaal zo 5 januari 2025, 10:08

DOKKUM - In de vroege zondagochtend heeft korte tijd een brand voor onrust gezorgd in hotel-restaurant It Raedhûs in het centrum van Dokkum. Het incident, dat rond 5.30 uur begon in een pelletkachel van het restaurantgedeelte, werd dankzij snelle interventie van de brandweer effectief onder controle gebracht.

De Dokkumer brandweer trof bij aankomst een met rook gevulde restaurantruimte aan. De oorzaak was de defecte pelletkachel. Deze is direct door de hulpdiensten naar buiten gehaald.

Als voorzorgsmaatregel heeft de brandweer met behulp van een hoogwerker het dak en de schoorsteen nog geïnspecteerd. Na afronding van het bluswerk is het pand geventileerd.

Evacuatie hotel

Het automatische brandmeldsysteem van het Boutique Hotel werkte goed want alle hotelgasten konden tijdig het gebouw verlaten. Door de snelle alarmering bleef de schade beperkt tot het restaurantgedeelte. Er raakte niemand gewond.