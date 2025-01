Politie ontdekt hennepkwekerij in rijtjeswoning

regionaal za 4 januari 2025, 22:14

URETERP - In een rijtjeswoning aan De Skeauwen in Ureterp heeft de politie zaterdag een hennepkwekerij ontdekt. In meerdere ruimtes van de woning stonden honderden planten. De politie heeft het apparatuur en de planten in beslag genomen en ter plekke vernietigd.

Het exacte aantal planten dat is gevonden is niet bekendgemaakt. Een buurtbewoner beweert dat de politie ook een verdachte heeft gearresteerd in verband met de kwekerij.

Dit item is mede tot stand gekomen dankzij een tip op de WâldNet WhatsApp tiplijn.

FOTONIEUWS