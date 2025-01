Fris het nieuwe jaar in voor het goede doel

regionaal za 4 januari 2025, 15:05

OUDEGA - Met de temperatuur net boven het vriespunt was het zaterdag in Oudega echt een frisse start van het nieuwe jaar. Zo'n tientallen deelnemers doken het water in de haven van Oudega in. En dat ook nog eens voor het goede doel.

Kort of lang

Van jong tot oud, in bedrijfskleding of gewoon in een zwembroek, allemaal renden zij over het strand naar het water. Waar het bij de meesten bleef bij een korte duik, was er een klein groepje die nog even in het koude water bleef staan.

Warme choco

Nadat de badjassen en andere kledingstukken weer waren aangetrokken konden de deelnemers genieten van een kop warme chocolademelk met slagroom.

Goede doel

Behalve fris het nieuwe jaar beginnen was deze nieuwjaarsduik ook bedoeld om geld op te halen. Er werd geld ingezameld voor het Duchenne Parent Project. Gerlof uit Oudega lijdt aan deze spierziekte. Dat was de aanleiding om voor dit goede doel te kiezen.

Donaties

In totaal werd met deze nieuwjaarsduik meer dan €8000,- opgehaald. Doneren kan nog steeds via deze link.

FOTONIEUWS