Pakketbezorger eindigt in de sloot

regionaal vr 3 januari 2025, 19:57

BOELENSLAAN - Een pakketbezorger van PostNL begint met een kater zijn weekeinde. Hij eindigde vrijdag rond 16.30 uur met zijn bestelbus in de sloot langs de Bakkerij bij Boelenslaan.

Berger Tolman werd ingeschakeld om de bestelbus uit de sloot te takelen maar de berger kreeg hem er niet uit. Loonbedrijf J. Bol uit Boelenslaan bood uitkomst. Met een kraan werd het voertuig uit de sloot getakeld en in het weiland gezet.

De bestuurder kwam met de schrik vrij. In de bus lagen nog wat pakketten die vermoedelijk wachten op bezorging. De berging was omstreeks 19.30 uur voltooid.

De Bakkerij is een berucht 'reet' waar wel eens vaker grotere voertuigen zich vast rijden in de berm of eindigen in de sloot.

FOTONIEUWS