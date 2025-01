Code geel in Friesland: kans op gladheid

regionaal vr 3 januari 2025, 14:13

BURGUM - Vanaf vrijdag 21.00 uur geldt 'code geel' in Friesland. Het KNMI heeft dat vrijdag bekendgemaakt. Er bestaat dan kans op gladheid door de bevriezing van natte wegen.

Ook verwacht het KNMI dat het zaterdagnacht glad kan worden. "In de nacht naar zondag en zondagochtend gaat het sneeuwen. In het hele land levert dat gladheid op." aldus het KNMI. "Door de sneeuwval worden wegen glad en is het zicht beperkt. Het verkeer kan hinder ondervinden en er is kans op vertragingen op de weg."

Er wordt sneeuwval van 1 tot maximaal 5 centimeter verwacht. De sneeuw valt in de vroege ochtend van zondag.

In de loop van zondagochtend gaat de sneeuw over in regen, het eerst in het zuidwesten van Nederland en in het begin van de middag ook in het noordoosten. De gladheid verdwijnt dan weer.